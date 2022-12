Graças às emendas do deputado Luiz Gonzaga (PSDB) milhares de ribeirinhos e produtores rurais terão acesso a consultas, exames e medicamentos através do programa Saúde Itinerante no município de Porto Walter. Também foram inciados trabalhos de limpezas de rios e igarapés no município através de recursos destinados pelo parlamentar tucano.

Entre as diversas emendas que Gonzaga destinou para melhorar a vida do povo acreano, o parlamentar fez questão de priorizar o atendimento médico e distribuição de remédios aos trabalhadores rurais de Porto Walter. O deputado também destinou emendas para compra de barcos e motores para equipe médica atender os ribeirinhos.

“A saúde é um dos direitos garantidos pela Constituição ao povo brasileiro. Nossas emendas vão garantir aos acreanos uma saúde digna. Muitos trabalhaores rurais e ribeirinhos não têm condições de irem até a cidade para se consultar e fazer exames. Com nosso apoio, milhares de pessoas receberão atendimentos e medicamentos em suas comunidades”, comemorou o deputado. (…)

Aleac