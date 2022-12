A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Seme), dará posse aos Novos Diretores Eleitos das escolas municipais. A solenidade ocorrerá no auditório da Secretaria Estadual de Educação, às 9h.

Data: 27/12 (Terça-feira)

Horário: 9h

Local: Auditório da Secretaria Estadual de Educação

Endereço: Rua Rio Grande do Sul, 1907

—–

A Prefeitura de Rio Branco sancionará a Lei do Serviço de Família Acolhedora do Município de Rio Branco, nesta terça-feira (27), às 11h, no gabinete do prefeito.

Participam do ato o Procurador Francisco Maia (MP), representantes do Conselho Tutelar e a Secretária da SASDH Marfisa Galvão.

Data: 27/12 (Terça-feira)

Horário: 11h

Local: Gabinete do prefeito