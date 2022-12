-Bolsonaro está repetindo o que fez com Weintraub, deixando ele sair do Brasil como ministro, depois de exonerado. Agora, ele próprio sai com todo aparato de presidente, na véspera de terminar seu mandato e fugindo para não passar a faixa ao substituto eleito. Age como moleque.

Cristovam Buarque, professor, ex-senador pelo DF

Em tempo: ou seja, sai do país sem passar pelos trâmites legais que qualquer cidadão é obrigado…usa ainda da prerrogativa de presidente. Faz sentido o que diz Cristovam Buarque…E ainda vai sozinho…sem a mulher…😂

J Braña B.