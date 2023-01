O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), zerou a fila de espera por cirurgias de mama em 2022. Por meio do programa Opera Acre, o Centro Oncológico do Acre (Cecon), de Rio Branco, realizou a retirada de tumores benignos em 109 mulheres, sendo que algumas aguardavam o procedimento desde 2017. (…)

Estado zera fila de espera por cirurgias de mama em 2022

As cirurgias foram realizadas no centro cirúrgico da Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), pelos médicos mastologistas do Cecon. No total, foram feitos 196 procedimentos cirúrgicos em mastologia, compreendendo o atendimento pré-operatório, cirúrgico e pós-operatório.

