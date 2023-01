247 – O ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques tentou intimidar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes durante uma reunião de urgência convocada pelo magistrado no dia 30 de outubro, data do segundo turno das eleições no Brasil. Segundo a coluna do jornalista Elio Gaspari, na Folha de S. Paulo, “Silvinei teve a ideia de ir ao ministro com acompanhantes, todos ostensivamente armados”.

O objetivo da reunião era saber o que havia motivado os bloqueios rodoviários para fiscalizar ônibus que transportavam eleitores para os seus locais de votação. Os bloqueios foram concentrados, principalmente, na Região Nordeste, que concentra o grosso do eleitorado do PT e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Ainda segundo Gaspari, “Vasques repetiu a patranha de que se tratava de uma operação para fiscalizar pneus carecas de ônibus. O magistrado, ex-secretário de Segurança de São Paulo, não entrou na discussão dos pneus e surpreendeu Vasques dizendo, com todas as palavras, que se ele não retirasse imediatamente os bloqueios seria preso”.

“Os bloqueios foram retirados, o diretor da PRF deixou o cargo e se aposentou aos 47 anos. Tentar melar uma eleição poderia ter sido um projeto. Entrar com um grupo armado no gabinete de Moraes foi uma ideia errada querendo intimidar a pessoa errada”, finaliza Gaspari.

(…)

Em tempo: esse sujeito ex-chefe da PRF, pasme! – se aposentou aos 48 anos…num país menos avacalhado teria sido demitido e estaria respondendo a processo na justiça por impedir eleitores do Nordeste a votar para presidente com a desculpa de blitz para conferir pneus careca dos ônibus.

J R Braña B.