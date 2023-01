Gov do Acre – Trazer resultados práticos em benefício da população do Acre é o principal objetivo das propostas que serão executadas nos primeiros cem dias da gestão 2023-2026. (…) os compromissos firmados em áreas estratégicas por secretarias e órgãos da administração direta do Estado foram apresentados ao governador Gladson Cameli e à vice-governadora Mailza.

Trabalhar pelo bem das pessoas e criar condições para a geração de emprego e renda são os principais desafios pontuados pelo governo. Cameli enfatizou não medir esforços na construção de um Acre próspero e com mais oportunidades.

“O povo nos deu um novo voto de confiança e a orientação dada a minha equipe é de que não devemos medir esforços para cumprir todas as metas do plano de governo. O momento é de dar as mão e colocar os acreanos em primeiro lugar. Tenho muita fé em Deus que o melhor vem agora”, declarou Gladson.

