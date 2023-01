O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta-feira que seu governo vai “mudar a lógica” do Imposto de Renda (IR) no Brasil mesmo que seja necessária uma “briga” com empresários. O petista explicou que seu objetivo é, sim, isentar do IR todos aqueles que ganham até R$ 5 mil.

-Quem ganha R$ 3 mil paga mais do que quem ganha R$ 100 mil. Vou mudar isso – disse Lula

Matéria completa, aqui no Valor para assinantes