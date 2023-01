Kairo Araújo* – A pergunta do título é retórica, todos sabemos que o que um extremista brasileiro tem na cabeça é o mesmo que temos no intestino grosso. Sabemos que eles são uma horda de gente que vive em uma contradição extrema diuturnamente, seres humanos são contraditórios, mas não a este ponto; Daniel Alves se dizia um homem de bem e acaba por se preso por suspeita de estrupo na Espanha.

Há diversas pessoas honestas que votaram no ex-presidente, questiono a minoria que pratica atos antidemocráticos, aos quais só podemos denominar de criminosos. O interesse nacional e o patrimônio público não podem ser atacados por meia dúzia de pessoas que não aceitam o resultado das urnas.

Trancamento de estradas e depredação dos símbolos nacionais contrariam a Lei, a Constituição e os direitos básicos fundamentais, não cabe à denominação de “cidadão de bem” àquele que age contra a norma brasileira, muito menos podemos chamar essas pessoas de nacionalista, patriotas e afins, como disse Ulysses Guimarães na promulgação da Constituição de 1988: “Traidor da Constituição é traidor da pátria”.

No Acre o comportamento de alguns políticos é vergonhoso, houve senador que teve contas em redes sociais derrubadas por decisão judicial, por endossar os atos golpistas, mas, há de se elogiar a postura do governador Gladson Cameli, que apesar de ter sido um ferrenho apoiador da campanha a reeleição do ex-presidente, em nenhum momento fez declarações de apoio a criminosos golpistas.

*Kairo Araújo, historiador