O governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), acompanha de perto a situação da população peruana em busca de combustível no Brasil, diante da crise política que vive o país.

Diante disso, já manteve reunião com todas as instituições públicas estaduais e federais na região para traçar medidas que assegurem a segurança dos moradores de Assis Brasil e da cidade peruana de Iñapary, esta última afetada diretamente pelo desabastecimento de itens de primeira necessidade, com os bloqueios de manifestantes.

Nesta segunda-feira, 23, a Sejusp iniciou tratativas com a prefeitura de Assis Brasil, com a Agência Nacional do Petróleo, Polícia Federal, Receita Federal e Polícia Rodoviária Federal, entre outros órgãos, para que estratégias sejam adotadas no sentido de preservar a integridade física do povo peruano e da população de Assis Brasil, sobretudo, quanto ao transporte de combustível para o lado peruano.

Por fim, a Sejusp entende que a questão requer senso humanitário, cooperação e reciprocidade com os vizinhos, adotando medidas em que prevaleçam a ordem e a segurança de todos na fronteira.

Rio Branco, Acre, 23 de janeiro de 2023.

José Américo Gaia

Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre