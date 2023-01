O governador GladsonC pediu:

A – Recuperação completa da BR-364, a BR do Fim do Mundo, que Bolsonaro abandonou nos seus desastrados quatro anos de desmandato.

B – Construção de Casas Populares (necessidade e aqueceria economia de imediato, pois trata-se de construção civil…)

E C, a mais importante reivindicação ao governo Lula, que é integrar o Acre com internet de qualidade decente, pois hoje em dia a internet do Acre é a pior do planeta… disparado….aqui não se tem ideia do que é internet veloz.

Internet de alta velocidade é uma necessidade para anteontem no Estado…isso abre um leque de oportunidades que o próprio governo GladsonC não tem ideia….

Sem internet super rápida não existe futuro no mundo de hoje…

É a principal porta de saída econômica da juventude…

Então, o pedido mais importante que sua excelência fez ao presidente Lula é internet excelente em todo o Acre…

É o salto que o Acre precisa dar.

J R Braña B.

PS: aqui o discurso acolhedor de Lula a todos os governadores