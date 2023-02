Deputado Edvaldo Magalhães, no seu primeiro discurso do ano legislativo, fez um breve relato da realidade brasileira e pontuou crimes do ex-presidente Bolsonaro….deu para para ver o mal-estar de algumas figuras sentadas nas galerias e até no plenário lotado juntos aos parlamentares….😂😂

Em tempo: governador defende Meio Ambiente e fala em Obras….📹

Se não viu a sessão na Aleac…oestadoacre possibilita abaixo…

J R Braña B.