A BORDO DO AVIÃO PAPAL, 5 de fev, Reuters – O papa Francisco disse neste domingo que as leis que criminalizam pessoas LGBT são um pecado e uma injustiça porque Deus ama e acompanha as pessoas com atração pelo mesmo sexo. (…)

Em tempo: o Papa Francisco é de esquerda em:

1 – Respeito às pessoas LGBT

2 – Direitos sociais

3 – Direitos Democráticos

4 – Não à liberação de armas

E o Papa não é de esquerda sobre o Aborto

1 – ‘Aborto é homicídio’

Em tempo 2:

Não dá para exigir de Francisco que ele tenha um posicionamento de esquerda em tudo, né?

J R Braña B.