Diálogo virtual do professor Bresser Pereira, que já foi ministro da economia do Brasil, hoje com o jornalista Leo Attuch.

-Hoje, bem cedo, recebi de Leonardo Attuch, da TV 247, a seguinte mensagem: “Bom dia, Bresser. Tudo bem”. Bom dia Leo, estou bem sim. “Fiquei muito impressionado na posse do Mercadante. Senti que o Lula esta pregando no deserto contra os rentistas”.

-É isso mesmo. O Lula sabe que o desenvolvimento é impossível com essa taxa de juros enquanto o financeiro-rentismo quer juros altos, Estado menor e pagar ainda menos impostos.

(…)

Em tempo: o Brasil está entregue ao fascínio neoliberal….do grande ao pequeno…do bilionário ao que não tem ‘um pé-de-macaxeira lá fundo do quintal’, como diz letra de música de Djavan.

Em tempo 2: e ainda mais com toda a imprensa comercial contra, porque esta é sócia do rentismo, do mercado e sua porta-voz.

J R Braña B.