Há quase seis anos à frente da coordenação da bancada federal do Acre, o senador Sérgio Petecão (PSD-AC) realizou um balanço da sua gestão. No total, um R$ 1 bilhão 478 milhões foram investidos em projetos de diversas áreas do estado e municípios.

Uma das atuações mais marcantes da gestão foi o remanejamento de R$ 142 milhões para o combate à pandemia do Covid-19, em 2020. “A pandemia forçou a máquina pública a reagir de forma mais célere às necessidades das pessoas, e conseguimos isso em tempo recorde”, disse.

Sérgio Petecão deixou claro que todos os projetos foram importantes para o Acre, mas não esconde que as iniciativas voltadas à infraestrutura tiveram tratamento diferenciado. Ele classificou prioridade a construção do anel viário de Brasileia, melhorias de ramais em zonas de agricultura familiar, além da compra de equipamentos e veículos de segurança para forças policiais do estado.

Segundo o parlamentar, o Ministério dos Transportes e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DNIT, foram os órgãos mais requeridos ao longo destes anos. “Sabemos das dificuldades do Acre com relação à infraestrutura. Como coordenador, trabalhei para que as rodovias acreanas fossem consideravelmente melhores”, disse.

Em 2022, a bancada viabilizou cerca de R$ 102 milhões para manter a trafegabilidade da BR-364. Se espera que a situação da rodovia melhore ainda mais nos próximos meses, com o aporte de R$ 72 milhões já realizado.

Outro destaque da gestão de Petecão é a tão sonhada Ponte de Rodrigues Alves, que será realizada com orçamento de R$ 41 milhões.

Para Petecão, as conquistas da bancada foram possíveis em razão da união dos parlamentares. A visão apartidária do colegiado na tomada de decisões em prol do Acre é uma característica defendida por Sérgio Petecão. “Nossa bancada sempre chamou atenção pelo trabalho em conjunto. Estamos sempre olhando para os interesses dos municípios e das pessoas menos favorecidas”, finalizou.

Assume, neste ano, o novo coordenador da bancada federal do Acre, o recém-eleito senador, Alan Rick.