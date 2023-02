Um amigo me manda a mensagem para dizer que esqueci de inserir neste post aqui, que as indicações(da Federação: PT, PCdoB, PV…no Acre)) para cargos do governo federal de gente daqui devem levar em consideração…’os científicos critérios políticos’:

✔a – ter posto a cara para defender o Lula desde quando ele estava na prisão em Curitiba…

✔b – ter feito campanha na rua para Lula…

✔c – ter feito campanha para JV e a então candidata ao senado Nazaré, na chapa para o governo em 2022…

✔d – ter feito campanha para os federais da Federação…

✔e -ter feito campanha para os estaduais da Federação…

✔f – não ter se escondido na campanha 2022….

Bem….dá para contar nos dedos as conhecidas lideranças políticas do campo progressista que cumpriram todos esses ‘artigos da Constituição’ desse amigo que alertou do meu esquecimento nesse post aqui…

Nada mais havendo a tratar…

Defiro.

J R Braña B.

PS: esse artigo só vale para aliados da Federação…(não inclui os aliados que estão chegando agora). E está restrito à província do Acre.