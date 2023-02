O prefeito de Rio Branco Tião Bocalom fará a entrega da premiação aos vencedores do Concurso “Natal de Vida, Esperança e Dignidade”, assim como apresentará o Projeto Natalino de 2023, nesta sexta-feira (10), às 9h, no auditório da Associação dos Municípios do Acre (Amac).

Data: 10/02 (Sexta-feira)

Horário: 9h

Local: Auditório da Amac – rua Isaura Parente, 2931