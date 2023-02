Isso representa 15% da força de trabalho.

O CEO do Zoom informou que cortou seu salário em 98% (você acredita?) e em 20% das lideranças de sua empresa, que bombou durante a pandemia com as transmissão ao vivo.

(…)Por aqui, oestadoacre foi o primeiro a realizar uma live no Acre – dois dias após o anúncio da pandemia de covid e não foi pelo Zoom, mas por uma empresa norte-americana, com ajuda de Sérgio Taboada, de São Paulo, e um amigo comum nosso que mora fora do Brasil…e seguimos até hoje por ela.(…)

Bem…depois dos anúncios do Zoom, as ações da empresa subiram 9% na bolsa…

Todos os movimentos são calculados…percebe?!

E devem ser assim mesmo.

Porque são negócios e disso depende a sobrevivência da empresa….das empresas…e dos indivíduos…

J R Braña B.