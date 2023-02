Ag gov do Acre – A governadora em exercício, Mailza, prestigiou o evento que inseriu o Acre, por meio da Secretaria de Estado de Indústria, da Ciência, do Comércio, do Empreendedorismo e do Turismo (Seicetur), na rota nacional e internacional. “Esse é um momento simbólico em que o Brasil demonstra interesse em participar das relações internacionais através do turismo e o Acre precisa estar inserido nesse cenário”, afirmou.

(…)

Em tempo: no desgoverno passado, a marca do ministério do Turismo de Bolsonaro grafava Brasil com Z….o que é inaceitável.

Em tempo 2: antes era assim…BraZil…que foi mudado para o correto Brasil.

J R Braña B.