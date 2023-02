(…)

A retomada do Minha Casa, Minha Vida foi anunciada na última terça-feira, 14, pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Uma das propostas da administração federal é o retorno da chamada Faixa 1, que vai admitir que famílias com renda bruta de até R$ 2.640 possam aderir ao projeto. (…)

No prazo de até 40 dias será publicada a regulamentação para participação no projeto de habitação, e a plataforma de cadastro será aberta. (…)

(…)De acordo com o secretário de Estado de Habitação e Urbanismo (Sehurb), Egleuson Santiago, que esteve em Brasília na manhã desta quinta-feira, 16, reunido com representantes do governo federal, o Acre está incluído no programa.

Gov do Acre