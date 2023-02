A nova bancada federal com os novos parlamentares foram à Embaixada peruana em Brasília….

De acordo com o coordenador, o senador Alan Rick:

-(…)tratamos sobre voos regulares entre CZS e Pucallpa e soluções de entraves ao comércio pela Estrada do Pacífico.

Grifo nosso: essa solução, aérea, é melhor que a ilusão da rodovia (que poderia ser uma Ferrovia…em todos os sentidos seria mais defensável)

Segue o senador:

-A questão dos voos perpassa pelas condições necessárias que o aeroporto de CZS precisa ter para operar voos internacionais, que são postos da Polícia Federal, Receita Federal, Vigilância Agropecuária Internacional e Vigilância Sanitária.

Grifo nosso: aqui é um problema de inação da bancada(e dos governos do Acre)…desde sempre.

Diz mais Alan Rick:

-Falamos também sobre a situação BR 317, a Carretera Interoceânica, como é conhecida no Peru, uma estrada binacional que liga nossos países e, atualmente, está subaproveitada.

Grifo nosso: aqui são dois problemas…inação do Acre (executivo, bancada….) e também entender que SP não deixa essa relação comercial andar…mais uma vez a bancada federal precisa acordar….e juntar-se com outras da região para forçar a ampliação da agenda comercial…esse dica é velha, mas continua grátis…😂

E finaliza Alan:

-(…) acertamos uma missão oficial a Lima, com todos parlamentares da bancada do Acre- para conhecer o projeto do Porto de Chancay,(…)

Grifo nosso: claro,aqui um pouco de lazer em Lima porque a vida não está fácil, não é senador…?!!!

Em tempo: os peruanos da Embaixada desenharam aos parlamentares do Acre na tela vermelha(foto no começo do post) o que precisa ser feito….os passos a seguir.

J R Braña B.