As 98 anos o ex-presidente dos EUA Jimmy Carter(1977-1981) resolveu abrir mão dos cuidados médicos em um hospital e decidiu continuar os tratamentos paliativos e passar o restante de vida que tem na sua casa, que fica numa propriedade rural…a informação é do Centro Carter, o instituto criado com o seu nome.

Jimmy Carter, talvez, o mais democrata dos democratas da elite norte-americana não teve um bom relacionamento com a ditadura no Brasil….no período Geisel(1974-1979), enviou ao Brasil sua mullher, que chegou a bater boca com o então general-ditador.

No dia que veio, conta Elio Gaspari, se encontrou com Geisel, em Brasília, mas no dia seguinte, no Rio de Janeiro, reuniu-se com o presidente da OAB, Raymundo Faoro, e com o cardeal de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arns. que o acompanhou no carro até o aeroporto….numa jogada de mestre de Jimmy Carter contra a ditadura.

Antes, em 1972, Jimmy Carter veio Brasil…E ficou alguns dias em Recife, na praia de Piedade…era o governador da Georgia. Num encontro político no Palácio das Princesas, o secretário de Indústria e Comércio de Pernambuco o lançou para presidente dos EUA…ele sorriu e perguntou, segunda a antiga Tribuna da Imprensa:

– Qual é o estado mais pobre do Brasil?

– O Piauí.

– Pois a Georgia é o Piauí de lá. O senhor acha que o governador do Piauí tem condições de ser Presidente do Brasil?

O secretário também achava que não. Acontece que o povo americano achava que sim.

(…)

Jimmy Carter não conseguiu se reeleger e isso o marcou definitivamente…o reacionarismo norte-americano é sim, igual ou pior que o brasileiro.

-Na minha vida, fui fazendeiro, oficial da marinha, professor de escola dominical, homem ao ar livre, ativista pela democracia, construtor, governador da Geórgia e ganhador do Prêmio Nobel da Paz. E de 1977 a 1981, tive o privilégio de servir como o 39º presidente dos Estados Unidos, escreveu Jimmy Carter num de seus últimos atos públicos em defesa da Lei de Conservação de Terras de Interesse Nacional do Alasca.

Quer ver sobre essa notícia da decisão de Jimmy Carter passar sua última etapa de vida em casas? Aqui, no NYT, para assinantes, óbvio…e custa 0,25 centavos de Dólar por semana…Ou seja, R$ 1,25…muito barato….pagamento pelo PayPall…fácil demais.

J R Braña B.