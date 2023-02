Marisa já cortou os empréstimos que faz e deve vender o ‘balcão’ que negocia seguros.

São 344 lojas em todo o Brasil.

Em Rio Branco, são duas: uma no centro e outra num dos shoppings da capital.

O novo CEO da Marisa, João Nogueira, pediu a consultoria Galeazzi Associados, contratada no início do mês para cortar os custos da companhia, para mapear as lojas que dão prejuízo e quantas devem ser fechadas. As informações são do jornal Valor.

