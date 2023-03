De Cesário Braga, que esteve com ministro Alexandre Padilha

-Estive ontem, acompanhado do ex-senador Sibá Machado, com ministro de relações institucionais Alexandre Padilha, para tratar da atuação do governo Lula no Acre, principalmente os investimentos na BR 364, no Programa Minha Casa Minha Vida e na Agricultura Familiar. (…)

Em tempo: por enquanto, dois meses – o Acre segue fora do radar de Brasília…O PT do Acre sabe disso…

J R Braña B.