A Secretaria de Saúde (Sesau) do Recife informa que o Samu Metropolitano do Recife foi acionado para socorrer uma vítima de ataque de tubarão, que ocorreu em frente à Igrejinha de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na manhã deste domingo (5). O adolescente de 14 anos foi resgatado pelo helicóptero do Grupamento Tático Aéreo da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco e levado para o Derby, onde uma ambulância de suporte avançado (USA) do Samu Recife o aguardava para realizar a transferência para o Hospital da Restauração.

O menor recebeu o primeiro atendimento, ainda na praia, pelos guarda-vidas do CBMPE. Uma ambulância da Corporação e uma UTI Móvel do SAMU estavam no local em apoio. O transporte da vítima foi realizado pelo Grupamento Tático Aéreo (GTA) da SDS e, uma unidade do SAMU, aguardava no campo do Quartel do Derby, encaminhando-o para o Hospital da Restauração.