Deputado Edvaldo Magalhães disse hoje na Aleac que Lula, mesmo com os poucos votos que obteve no Acre, mostrou que gosta do Estado e liberou R$ 600 milhões para a reconstrução da BR-364.

Em tempo: Governador tem que combinar com o presidente Lula para ele vir ao Acre reinaugurar a BR-364 e outras ações….GladsonC tem amplitude para uma ação política dessas…o inverso do senador ideológico da extrema-direita acreana.

J R Braña B.