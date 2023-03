Começou na terça-feira (7) em Stuttgart, na Alemanha, a feira trienal didacta, voltada aos setores de negócios, recursos humanos, arte multimídia, esportes, educação. O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, participará do evento em busca da melhor tecnologia para implantar na educação da capital.

“Precisamos pensar grande e trazer tecnologias de primeiro mundo para o nossa querida Rio Branco, assim vamos melhorar a vida das futuras gerações”, afirmou o prefeito.

A didacta 2023 fornecerá uma visão abrangente de todo o sistema de educação e formação, incluindo educação infantil, formação profissional e aprendizagem ao longo da vida. Mais de 900 expositores e 80 mil profissionais da educação participarão da feira, apresentando os mais recentes produtos e tecnologias de ponta, estabelecendo novas conexões e trocando valiosos conhecimentos.

A feira abrangerá os seguintes setores: Educação Infantil, Escolas e Formação Profissional/ Qualificação myQ. O programa de exposições incluirá pavilhões de produtos e um congresso informativo, incluindo 1.500 apresentações, workshops e discussões.

A Prefeitura de Rio Branco equipou todas as escolas do município com novos computadores, os professores e gestores com notebooks e os alunos dos 4° e 5° anos da rede municipal com tablets, além de implantar fibra óptica em todas as unidades de ensino e laboratórios nas escolas.

“Não adianta colocar todos esses equipamentos tecnológicos nas escolas se a gente não tiver a tecnologia correta para usá-los de forma verdadeiramente eficaz. Anteriormente, implantavam os laboratórios, mas não buscavam a tecnologia para aplicar e usar de forma eficiente os computadores. Com isso, os equipamentos ficaram obsoletos e não foram usados adequadamente. Nossa preocupação foi primeiramente equipar, para agora ir buscar o que tem de melhor no mundo, para melhorarmos a educação de Rio Branco”, finalizou o prefeito.

#PMRB