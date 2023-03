Primeiro secretário da Assembléia Legislativa do Acre,o deputado Nicolau Júnior usou as redes sociais para se manifestar publicamente e prestar solidariedade ao governador Gladson Cameli, por conta da operação da PF realizada nesta quinta-feira.

Nicolau observou que o governador não foi alvo direto das medidas judiciais impostas nesta fase das investigações e que a presunção da inocência deve ser garantida a toda e qualquer pessoa, até que o processo seja julgado.

O deputado também lembrou que Gladson sempre defendeu a transparência e a lisura com a coisa pública, repudiando atos de corrupção na sua gestão.

“O que aconteceu hoje foi um desdobramento de uma investigação iniciada lá atrás que não ligou e nem vai ligar o governador a qualquer ato ilícito. Conheço o caráter e a conduta do governador, por isso venho publicamente ratificar minha confiança nele. O povo do Acre igual a mim também acredita, porque se não acreditasse não teria dado a ele um novo mandato no primeiro turno, como fizeram na eleição”, disse.

O deputado falou ainda que o Acre retornou o caminho do desenvolvimento e não pode parar por conta de ilações ou suposições de qualquer natureza.

Da Aleac