Celso Amorim, ex-chanceler e atualmente assessor especial do presidente Lula, esteve em Caracas para uma charla com o presidente Nicolás Maduro.

Celso falou com O Globo, que oestadoacre reproduz trechos:

Foi uma visita muito tranquila, que durou pouco mais de uma hora. Os primeiros 40 minutos, ou uma boa parte, fiquei sozinho com Maduro e destaquei a importância que damos ao relacionamento com a Venezuela, a normalização, a volta da cooperação e também a importância que damos ao processo democrático que está se desenhando lá. Fiz questão de estar com a oposição, os principais grupos, entre eles o que chamam de G-4. É um grupo grande, que congrega [Henrique] Capriles, entre outros, e representa a oposição no diálogo patrocinado pela Noruega, que tem sede no México.

(…)

Em sua conversa com Maduro foi colocado o quanto é importante para o Brasil que as eleições presidenciais de 2024 sejam democráticas e que confirmem uma recuperação plena da democracia no país?