A Prefeitura Municipal de Rio Branco enviou representantes para o Smart City Expo Curitiba 2023, que ocorre entre os dias 22 e 24 de março na capital paranaense, no Centro de Eventos Positivo Bariguí.

A convite da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), prefeitas e prefeitos de todo o Brasil foram conhecer as tecnologias mais avançadas do mundo que tornam uma cidade inteligente.

O evento reúne especialistas, instituições públicas e privadas com o objetivo de identificar e debater desafios comuns e apresentar soluções orientadas a um melhor planejamento urbano.

Este ano serão debatidos os tópicos: cidades sustentáveis e mudanças climáticas, espaços públicos e requalificação urbana, cidadãos digitais e governança, inovação e transformação digital, tecnologias e negócios disruptivos e mobilidade urbana.

O prefeito Tião Bocalom, que tem visão futurística e já trabalha na modernização de Rio Branco como cidade inteligente, com a implantação de câmeras de vigilância, Zona Azul, consulta de processos administrativos, emissão de boletos de tributos e outros meios de pagamento, utilização do celular/tablet na sala de aula, acesso remoto a tarefas e conteúdos educacionais e outros serviços, foi representado no Smart City pelo assessor especial de Comunicação, jornalista Ailton Oliveira, e o diretor de Gerenciamento de Projetos e Captação de Recursos da Secretaria de Planejamento, Geasy Miranda, representando a secretária Neiva Tessinari.

“A gente vê que o prefeito Tião Bocalom está no caminho certo quando ele fala em buscar tecnologias. Pelo pouco que já vimos no evento, pudemos ouvir o palestrante da Coreia e estamos vendo que estamos no caminho certo, precisamos incorporar essas tecnologias em Rio Branco para que possamos nos tornar uma cidade inteligente. Vamos apresentar ao prefeito essas tecnologias que estamos conhecendo aqui e futuramente implementar em Rio Branco”, disse o diretor.

A abertura do evento ocorreu nesta quarta-feira (22), com a presença do prefeito de Curitiba, Rafael Greca e do governador Carlos Massa, o Ratinho Júnior. Greca agradeceu a participação de Rio Branco no evento.

“Quero cumprimentar o prefeito Tião Bocalom pela sua visão de inovação, por ter enviado vocês até nós e quero um dia ter a oportunidade de ir ao Acre cumprimentar os brasileiros que lá vivem e provocar as sementes da preservação da Amazônia e da inovação”, afirmou o prefeito de Curitiba.

