A Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa) e a Associação dos Distribuidores Atacadistas do Acre (Adacre), agradecem ao governo do Estado por atender à solicitação dos empresários acreanos, dispensando a cobrança da complementação do ICMS sobre os estoques das mercadorias com o valor retido antes de 31 de março.

Nesse momento de desaquecimento do comércio com a alta da inflação e perda do poder de compra, a sensibilidade do governador Gladson Cameli, como também do secretário da Sefaz, Jose Amarísio e do secretário adjunto da Receita, Clóvis Monteiro, foram fundamentais com o intuito de diminuir prejuízos e consequente desemprego

Essa conquista se dá pelo bom senso dos agentes públicos, em ouvir os anseios do setor privado.

A Acisa comemora a decisão do governo, destacando que a medida fortalece o comércio acreano, traz otimismo e esperança para os geradores de emprego e renda do estado.

A classe empresarial estará sempre disponível para unir forças e construir um ambiente econômico cada vez melhor, visando o fortalecimento da economia acreana.

Marcello Moura

Presidente da Acisa