Lula já não tem mais 60 anos.

Quando foi presidente pela primeira vez tinha menos de 60….

…Lá em 2002 eleito e assumiu em 2003.

Seu ministério hoje é muito liberal(influenciado pela doutrina do mercado)….

Fruto da aliança que teve que fazer para derrotar o brucutu que passou pela presidência…

A câmara dos deputados é Arthur Lira quem comanda….igual ao que fazia no governo passado…

O senado é do Rodrigo Pacheco, menos nocivo que Lira…

O Banco Central do Brasil (do Brasil?) o governo não apita em nada.

Os juros nas estrelas quem dita é um burocrata do mercado chamado Campos Neto e que precisaria ser demitido ontem…

A extrema-direita segue controlando a rede antissocial, enquanto o governo ainda não se deu conta de que comunicação de massas é essencial…

Claro, Lula não é o brucutu que saiu nem deve agir como ele…

Mas qual a comunicação do governo Lula até agora com as pessoas?

Qual a política de descentralização da comunicação do governo federal com as milhares de mídias alternativas existentes no país?

O site do governo federal é insuficiente……!

A mídia comercial, sempre prestigiada com generosos anúncios($$$$) se sentindo à vontade para fazer o que sempre fez e inviabilizar o governo Lula para a maioria….

O Congresso reacionário…tão péssimo quanto o passado e talvez até pior…pior, na verdade.

O desafio da comunicação do governo com as pessoas prossegue…

Até quando?

Sem apoio popular, o governo Lula viverá grandes turbulências….país, idem.

As malandragens dos pedidos de impeachment já começaram….

E por fim: a melhor forma de se comunicar é através de ações e políticas públicas, segmentadas também – em favor da população…e explicando tim-tim por tim-tim….todos os dias.

Em tempo: o ministro Paulo Pimenta, Comunicação, precisa se controlar….tenho dúvidas se esse era o cargo para ele no governo Lula.

J R Braña B.