Paulo Coelho, o escritor mais vendido do mundo, sobre o começo do governo Lula, que ele apoiou e fez campanha

-Décadas apoiando Lula, noto que seu novo mandato está patético. Cair na trampa de ex-juiz desqualificado, incapacidade de resolver problemas do BC, etc. Não devia ter me empenhado na campanha. Perdi leitores, não estou vendo meu voto ter valido a pena.

Grifo meu: o governo Lula precisa indicar qual rumo vai tomar para mudar para melhor a vida das pessoas….e o rumo não é o que propõe a imprensa na internet e na tv….o certo é que a elite que manda no Brasil está tentando encurralar o governo(e mais o Congresso refratário e fora do controle)…Lula precisa agir rápido, ser inovador e, concretamente, se comunicar…a não ida à China esta semana atrapalhou muito.

J R Braña B.