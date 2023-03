G1 – Os seis ganhadores do bolão de Araras (SP) premiado no concurso 2.770 da Lotofácil iniciaram o resgate do prêmio de R$ 1,17 milhão. A informação foi divulgada pela Caixa Econômica Federal ao g1 na segunda-feira (27).

Apostas de Porto Velho (RO), Porto Alegre (RS) e São Paulo (SP) também acertaram o prêmio principal e vão receber o mesmo valor cada.