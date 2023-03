O boletim climático desta quarta-feira, 29, continua com previsão de chuvas. Os dados foram repassados pelo Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (Cigma), órgão ligado à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas (Semapi).

A umidade segue concentrada sobre a Amazônia e propicia a formação de nuvens carregadas em áreas isoladas do estado. O tempo deve ficar parcialmente nublado, principalmente na metade oeste do estado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Mas, todo o estado terá ao longo dia ocorrência de pancadas de chuva no final da tarde tarde e início da noite. As temperaturas seguem estáveis entre 23 e 29 ºC.

(…)