gov do Acre – Os salvadores do asfalto e do ar realizaram mais um resgate aéreo, nesta terça-feira, 28. Em atuação conjunta, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do Acre (Samu) e o Centro Integrado de Operações Aéreas do Acre (Ciopaer), resgataram adolescente de 14 anos, N. M., vítima de queda de cavalo, na Aldeia Indígena Jatobá, em Assis Brasil.

O adolescente foi levado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, apresentando um quadro de fratura fechada no membro inferior direito. O quadro do paciente era estável, mas estava sentindo muitas dores.

(…)