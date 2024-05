No aniversário de 206 anos de Karl Marx, é importante pensar sobre seu impacto como um pensador revolucionário. Ele desafiou o capitalismo e destacou suas injustiças profundas…

Durante o século XX, as ideias de Marx guiaram várias lutas por liberdade globalmente, desde a Revolução de Outubro até os movimentos de libertação nacional, inspirando ativistas e líderes na busca por um mundo mais justo e igualitário…

As contribuições de Marx continuam relevantes hoje, especialmente em um mundo com crescentes desigualdades e crises econômicas. A persistência de suas ideias mostra sua capacidade de inspirar mudanças significativas…

O legado de Marx gera controvérsias e interpretações variadas. Alguns o consideram um visionário vital para um futuro justo, enquanto outros o veem como um ideólogo cujas propostas foram distorcidas e mal aplicadas ao longo do tempo…

Ao comemorarmos o aniversário de Karl Marx, devemos não apenas honrar sua memória, mas também reafirmar nosso compromisso com os ideais de justiça social e igualdade que ele defendeu com paixão. Apenas com engajamento e solidariedade global podemos alcançar a visão de um mundo verdadeiramente livre…