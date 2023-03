Prefeitura – A Prefeitura de Rio Branco, por meio do Serviço de Água e Esgoto (Saerb) comunica que em decorrência do problema de alguns balseiros que entraram embaixo no flutuante da ETA (Estação de Tratamento de Água) II, na noite dessa quinta-feira (30), a autarquia precisou parar uma das bombas de captação.

Na manhã desta sexta-feira (31), o Saerb estará realizando a retirada, mas o abastecimento de água em alguns bairros da cidade ficará prejudicado.

São eles: Castelo Branco, Bela Vista, Mascarenhas de Moraes, Palheiral, Estação Experimental, Ivete Vargas, Centro, parte do Bosque, Base, Manoel Julião, Morada do Sol, Tropical, Cadeia Velha, Habitasa, Adalberto Aragão e CR São Francisco.

Tão logo o serviço seja concluído o fornecimento de água voltará ao normal.