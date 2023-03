O boletim climático desta sexta-feira, 31, continua com previsão de chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia.

Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam), repassados pelo Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (Cigma), órgão ligado à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas (Semapi).