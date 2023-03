oestadoacre reproduz neste 31 de março, data triste do Brasil, que lembra o golpe militar de 1964 que mergulhou o país numa ditadura de 21 anos….o acervo de O Globo é importante para mostrar aos jovens de hoje o que o nosso país viveu há 59 anos.

Há três anos conversei com filho do presidente Jango, o João Vincent Goulart, durante uma visita dele a Rio Branco…João Goulart foi o presidente democrático que assinou o documento que transformou o Acre em Estado….assista um trechinho…abaixo:

J R Braña B.

O Globo

31 de março de 1964: Como um senador tirou João Goulart no grito e ‘oficializou’ golpe militar

Por William Helal Filho, O Globo – Os negacionistas da História gostam de dizer que a deposição do presidente João Goulart não foi um golpe porque teria sido sacramentada pelo Congresso Nacional, depois da ofensiva militar de 31 de março de 1964. Mas esse argumento não para em pé quando se relembra os detalhes de como Jango foi derrubado por, literalmente, um grito do então presidente do Senado, Auro de Moura Andrade. Arquirrival de Goulart, o paulista de Barretos insistiu na falsa informação de que o chefe do Executivo deixara o país depois do avanço das tropas e declarou a vacância do cargo de presidente da República, sem sequer pôr o tema em votação no parlamento.

Mas de que forma isso aconteceu? Depois que os soldados da IV Região Militar, em Juiz de Fora, avançaram sobre o Rio, há 59 anos, desencadeando a movimentação de outras unidades do Exército pelo país, o Congresso Nacional mergulhou no caos. João Goulart, que estava no Rio, voou para Brasília no dia 1º de abril. Porém, com a capital federal também sitiada por forças golpistas, o gaúcho de São Borja tomou um avião para Porto Alegre na mesma noite, com o alegado objetivo de reunir tropas legalistas no Sul e deixando para seus aliados no governo a tarefa de defender seu mandato na Câmara e no Senado.

De acordo com a Constituição de 1946, em vigência na época, havia três formas de o presidente ser afastado: renúncia, impeachment ou se o chefe do Executivo deixasse o país sem autorização do Congresso. Como Jango estava decidido a não renunciar, e como a oposição sabia que não teria votos suficientes para promover um impeachment, os líderes do golpe em Brasília optaram por mentir ao afirmar que o presidente saíra do Brasil. Quem disse que fake news é novidade na política?

Na madrugada de 2 de abril de 1964, o Congresso estava em ebulição. Senadores e deputados federais haviam sido chamados às pressas para uma sessão de emergência no plenário da Câmara. Mas, dos 460 parlamentares, apenas 178 apareceram: 158 deputados e 26 senadores. Durante os trabalhos, foi lida, pelo secretário do Congresso, uma carta do então chefe da Casa Civil, Darcy Ribeiro, comunicando que Goulart, “em virtude dos acontecimentos das últimas horas, decidiu viajar para o Rio Grande do Sul”. Em outras palavras, Ribeiro estava, oficialmente, informando que presidente estava no Brasil. Presidindo a sessão, Moura Andrade insistiu na mentira.

“O senhor presidente da República deixou a sede do governo, abandonou o governo! Assim sendo, declaro vaga a Presidência da República”, rosnou o senador do PSD ao microfone, rasgando, ao mesmo tempo, a Constituição e o seu diploma da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), sob protestos dos governistas.