TERRA – Medalha de ouro no Troféu Brasil de Atletismo, no ano passado, no Rio de Janeiro, Baloteli somou 7.777 pontos para vencer. “Foi um bom início de ano, uma boa abertura de temporada, ainda mais com vento”, disse o atleta de 24 anos.

(…)

No heptatlo, a campeã foi Paloma Dias Cardoso (Espéria-SP). Nascida em Novo Jardim, em Tocantins, é mais uma descoberta do professor Fernando Roberto de Oliveira, já falecido. Aos 22 anos, ela venceu com 5.193 pontos.

(…)

A atleta começou de fato no esporte em 2016, quando o professor Fernando a viu fazendo dardo nos Jogos Escolares. “Comecei na modalidade, como recreação. Aí fui fazendo várias provas e ele achou que eu poderia ir para o heptatlo, por minha regularidade”, contou.