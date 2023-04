The Intercept

MINISTÉRIO DA SAÚDE COBRA AÇÃO DO CFM CONTRA MÉDICOS ANTIVACINA APÓS ÓRGÃO CONTRIBUIR PARA CAOS DA PANDEMIA

Dominado por bolsonaristas, Conselho Federal de Medicina deu liberdade para médicos receitarem cloroquina e não se posicionou contra mentiras do governo

A SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE e Ambiente do Ministério da Saúde enviou na última segunda-feira, 27 de março, um ofício ao presidente do Conselho Federal de Medicina questionando as medidas que o órgão toma contra os profissionais que ajudam a divulgar as ideias do movimento antivacina.

Durante a pandemia, o CFM se destacou pelo silêncio diante das mentiras espalhadas pelo governo acerca da vacinação e pela defesa da liberdade dos médicos para receitar medicamentos comprovadamente ineficazes para a covid-19, como a cloroquina – não dizendo também uma única palavra contra a postura dos médicos que maldiziam as vacinas ou o uso de máscaras.

(…)

Íntegra, aqui

Grifo meu: o ovo foi gerado, a serpente nasceu e está vivinha da Silva…precisa ter um fim….só a sociedade brasileira esclarecida pode fazer isso…vai levar um tempo…tavez décadas….

J R Braña B.