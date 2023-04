O senador Sérgio Petecão (PSD/AC), juntamente com o ex-governador Jorge Viana e os ex-parlamentares Perpétua Almeida, Léo de Brito, e Angelim e o ministro Waldez Góes se reuniram em Brasília na manhã desta segunda-feira (03) para discutir ações emergenciais em favor das vítimas dos alagamentos nas cidades acreanas.

Em Brasília, Petecão se reúne com ministro Waldez Góes em busca de recursos para municípios atingidos pelas enchentes

Petecão fez um relato da situação em Rio Branco, afirmando que “a situação é caótica, com muitas famílias desabrigadas que precisam do apoio do governo federal com mais ajuda humanitária e também para reconstruírem suas vidas”.

O ministro explicou como é feito o plano de emergência do Ministério, esclarecendo que a primeira fase é a ajuda humanitária, que já está sendo realizada. Em seguida, vem o restabelecimento, em que o Ministério fornece o apoio financeiro para limpeza, desobstrução de ruas e outras ações. Por fim, vem a reconstrução da cidade, de suas ruas, pontes, escolas e casas das pessoas afetadas.

-Já nas primeiras 24 horas homologamos os decretos de situação de emergência enviados. Isso não era comum! Isso mostra o compromisso do Governo Lula de atender desde as primeiras horas a situação de emergência. A partir daí, iniciamos juntamente com os prefeitos a ajuda humanitária, que é a destinação de verbas para compra de alimentos, material de higiene pessoal, água, colchões, entre outros itens – esclareceu Waldez.

Para a primeira fase, de acordo com o ministro, as prefeituras de Brasileia, Assis Brasil, Epitaciolândia, Xapuri e Rio Branco juntas solicitaram quase R$ 10 milhões, sendo: Brasileia R$ 6,2 milhões, Assis Brasil R$ 919 mil, Epitaciolândia R$ 685 mil, Xapuri R$ 306 mil e Rio Branco R$ 1,493 milhões.

Quando questionado por Petecão sobre o valor de Rio Branco ser quase 16% do valor de Brasileia, o ministro esclareceu que o Ministério apenas atende ao valor solicitado pelas prefeituras. Contudo, o valor pode ainda ser ampliado à medida que as prefeituras enviem novas solicitações.

O ministro também informou que a ajuda humanitária continuará enquanto for necessária, e que o Ministério está enviando um técnico para auxiliar os municípios no segundo plano de ajuda humanitária, no qual será feita uma avaliação da situação e readequação das ações emergenciais.

Para Petecão…

-O governo federal está preocupado com a situação do Acre e mais uma vez está estendendo a mão para ajudar. Agora, precisamos que as prefeituras agilizem essas documentações. Nunca vi, nesses anos de política, um governo estar tão pronto para atender quanto este.