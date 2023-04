Diz trecho de matéria de O Globo com agências:

Grifo meu: os promotores foram pra cima e citaram pagamento à atriz e a um porteiro(tem sempre um porteiro no meio…lembram do Vivendas da Barra?)…mas as acusações não se restringem só a isso…outros pagamentos, segundo o NYT divulgou com base nos promotores, existem pagamentos para outras pessoas durante a campanha de 2016.

No total, são 34 acusações contra o Donaldo, que se declarou inocente.

Pois é…lá como aqui quem tem muito dinheiro se sai melhor nos processos….pelo menos por enquanto.

Mas, aqui pra nós, fosse um pé-de-chinelo sairia direto para um daqueles presídios que o cinema de lá gosta de mostrar.

Traduzindo: a elite e seus privilégios infinitos…no máximo Donaldo ficará inelegível…o mesmo que deverá acontecer por aqui com o Donaldo daqui….

…e o Malafaia teria dito que se acorrentará em greve de fome na Praça dos Três Poderes, em Brasília, se isso acontecer com o seu ex-presidente…vamos ver.

J R Braña B.