Monitor Mercantil

A Caixa Econômica Federal pagou mais de R$ 1,8 bilhão para cerca de 510 mil pedidos de indenizações às vítimas de acidente de trânsito desde que assumiu a gestão do Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (Dpvat), em 2021. De acordo com a Lei 14.544/23, promulgada nesta quarta-feira, o banco continuará assegurando à população o acesso ao benefício.

