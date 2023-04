UOL – O Congresso do Peru rejeitou nesta terça-feira uma moção de parlamentares de esquerda para iniciar audiências de impeachment contra a presidente Dina Boluarte por acusações ligadas às mortes de manifestantes, no capítulo mais recente da crise política do país.

(…)

O Peru está atolado em intensas disputas políticas internas há anos, com vários ex-presidentes recentes depostos, detidos ou presos.

(…)

Ela nega as acusações.