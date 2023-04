Em parceria científica com o JN, a previsão do Doctor Friagem

Meus caros, sem noção…

Aí vai minha previsão para amanhã…..:

Amanhã será Domingo de Páscoa.

Não esqueçam de comprar seus ovos….

Assinado…

Doctor Friagem, o adivinhão do tempo e de temperatura que todo mundo leva a sério no Acre.

✔Doctor Friagem é um personagem fictício deste blog e que tem por objetivo tratar com ironia, humor e ao mesmo combater as opiniões nagacionistas (e as adivinhações) sobre o tempo e a temperatura no Acre.