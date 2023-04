Quem Notícias

Marília Gabriela, de 74 anos, não costuma frequentar muitos eventos públicos. Caseira, a jornalista vive uma vida longe dos holofotes quando não está na televisão. Na noite deste sábado (8), a apresentadora foi assistir A Cerimônia do Adeus, no Teatro Anchieta, no Sesc Consolação, em São Paulo, acompanhada do filho, Theodoro Cochrane. Simpática, ela posou para o paparazzo na entrada.

Marília encara com leveza e sem cobranças a produção de conteúdos para o seu canal do YouTube, criado há seis meses.

