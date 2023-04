TERRA – Etapa de Bells Beach do Circuito Mundial de Surfe terá seis representantes do Brasil nas oitavas de final. Ao longo das disputas realizadas entre a noite de sábado e a madrugada deste domingo (horário de Brasília), na praia australiana, Filipe Toledo, Gabriel Medina, Yago Dora, João Chumbinho e Michael Rodrigues avançaram na competição masculina. Entre as mulheres, Tatiana Weston-Webb passou pela repescagem e também foi para as oitavas.

(…)