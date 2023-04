Primeiro, o gol mais lindo, de Marcelo

Foi pouco, sim!

Parênteses: (Fluminense, o clube de futebol mais importante do Brasil…é só estudar um pouco a história)

Pois é.

Hoje no Maraca foi um luxo, uma esnobação do que é o verdadeiro futebol do Brasil.

FLU 4 a 1 no Fla.

Um time de toque, de magia, de alegria…de profundidade…

Porque futebol é profundidade e gols…

E foi o que vimos desse espetacular Fluminense.

Um Flu barcelonático…dos áureos tempos de Iniesta, Xavi e Ronaldinho.

Foi um chocolate magistral num time que se dizia o melhor do Brasil…..😂😂😂

Um chocolate para sempre….!

Pra terem insônia por três noites seguidas….

Pra nunca mais se meterem a bestas com o Fluminense…..

Porque o Fluminense…até o nome é o mais sonoro de um clube de futebol.

Bi Campeão!

J R Braña B.