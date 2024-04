Por El País de Montevidéu

José Mujica revela que tem um tumor no esôfago: ‘A vida é bela, mas se desgasta’

Ex-presidente uruguaio afirma ter recebido diagnóstico após passar por check-up médico

O ex-presidente uruguaio José Mujica, de 88 anos, anunciou nesta segunda-feira que tem um tumor no esôfago. Em entrevista coletiva, ele relatou que recebeu o diagnóstico após ir ao Centro de Assistência Casmu na sexta-feira passada para fazer um check-up médico.

— Na minha vida, mais de uma vez o ceifador esteve rondando a cama, mas ele continuou a me pastorear. Desta vez me parece que ele vem com a foice em punho e veremos o que acontece — destacou Mujica, cercado por líderes políticos, ativistas e pessoas próximas.

O ex-presidente disse que, enquanto puder, continuará “ativo” e “entretido” com suas plantações de verdura.

— Quero transmitir às meninas e aos meninos que a vida é bela, mas se desgasta. A questão é recomeçar cada vez que cair e, se houver raiva, transformá-la em esperança. Ninguém é salvo sozinho — ressaltou. A situação do líder do Movimento de Participação Popular (MPP) e da Frente Ampla, segundo o próprio disse, impõe dificuldades para a realização de quimioterapia ou cirurgia. Além disso, o ex-presidente uruguaio já enfrentava uma doença imunológica, que já dura mais de 20 anos, e que afeta seus rins. O político afirmou se sentir "muito bem" no momento, mas não saber "quando a luz se apaga". Detalhou que sente dores quando consome alimentos mais gordurosos e que, nos próximos dias, deve receber outras informações sobre seu quadro de saúde. — Morrer, há que morrer. Pertencemos ao mundo dos seres vivos, e no mundo dos seres vivos nascemos destinados a morrer. É por isso que a vida é uma aventura formidável — disse Mujica. Com humor, ao fim de sua entrevista coletiva, Mujica convidou os jornalistas a lhe fazerem perguntas. — Se vocês tiverem alguma dúvida… Mas eu não sou médico, não tenho ideia do que os caras vão fazer, então não perguntem nada sobre medicina — disse.